Bonne-humeur. [Interview] Le groupe rouennais Saint-Hilaire présente un 2e album

Après l'album éponyme sorti en juin 2016, le groupe rouennais de chanson pop française décalée vient de sortir en février 2019 son deuxième opus : Has been. Fabien Tourrel, chanteur et leader du groupe, nous parle du nouvel album :

Quelle est l'histoire de ce groupe ?

"Saint-Hilaire porte le nom d'un quartier de Rouen auquel nous sommes liés pour la plupart. Le groupe rassemble des médecins et anesthésistes exerçant à Rouen. C'est avant tout un groupe d'amis et de musiciens amateurs portés par le plaisir de partager des chansons légères et divertissantes. Après notre premier album nous avons eu la chance de nous faire remarquer par un label. C'est le label Noa Music qui nous a soutenus pour la création d'un deuxième album. Avec ce précieux coup de pouce on passe de l'amateurisme à une production bien plus professionnelle."

Comment le style évolue avec ce deuxième album ?

"Avant Has been, on s'aidait beaucoup du travail sur ordi, avec des sons électroniques, des sample sur lesquels on calait en live le violon et la guitare. Aujourd'hui on privilégie le live, les arrangements sont beaucoup plus travaillés, le son est aussi beaucoup plus raffiné grâce à notre collaboration avec des professionnels. Les chansons gardent cependant le même esprit : des thèmes de société ou des histoires intimes chantés sur un ton guilleret. Même au niveau de la technique vocale il a fallu changer nos méthodes, nous sommes beaucoup plus exigeants envers nous-mêmes."

Quel est le fil conducteur de cet album ?

"Has been qui est la chanson phare et le titre de l'album donne le ton. C'est un titre tout à fait ironique qui fait référence à notre méthode de travail, nous avons vraiment enregistré à l'ancienne et puis c'est un clin d'œil à notre style en décalage complet. Il y a toujours deux lectures. Même quand les sujets abordés semblent un peu grinçants nous glissons beaucoup de légèreté dans nos textes et dans nos mélodies. Je cherche toujours les bons mots qui font sourire : même dans une chanson qui parle d'une rupture amoureuse on peut trouver moyen de faire rire !"

Vendredi 26 avril 2019 à 20h15 à l'espace culturel Beaumarchais. 8€. Tél. 02 35 74 05 32

