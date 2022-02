Alençon. Le maire d'Alençon soutient (enfin?) officiellement LREM

Le maire d'Alençon jusqu'alors apparenté socialiste, ou "divers gauche", Emmanuel Darcissac, ne cache plus sa couleur " République en Marche " : il soutient désormais officiellement cette liste, dans le cadre des élections européennes : j'ai décidé de soutenir la liste de la " République en Marche ". Je suis en accord avec la volonté de " Renaissance européenne" du président de la République et avec Nathalie LOISEAU, qui s'engage pour " une France plus forte, une Europe unie et une planète préservée , a-t-il déclaré mercredi 17 avril 2019. Son étiquette est désormais claire pour la campagne des élections municipales de 2020.