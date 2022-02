Falaise. Calvados : une ancienne menuiserie prend feu dans le pays d'Auge

Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, jeudi 18 avril 2019 aux alentours de 4 heures du matin, un incendie a été déclaré dans une ancienne menuiserie à Vaudeloges (Calvados). Le bâtiment et le stockage extérieur ont pris feu. 22 sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-Pierre-sur-Dives, Livarot, Mézidon, Lisieux et Falaise ont stoppé les flammes au moyen de quatre lances et ont permis de protéger une habitation voisine.