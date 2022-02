Alençon. Orne : prenez le bus contre l'illectronisme

Alors que la fibre optique sera déployée dans tout le département de l'Orne d'ici fin 2023, il apparaît qu'une part importante de la population (un quart des Français est en souffrance), notamment âgée mais pas que, souffre " d'illectronisme ", c'est-à-dire : ne sait pas se servir d'Internet. Si l'utilisation du Web paraît courante à une partie de la population, une autre éprouve des difficultés. Or cet usage est aujourd'hui indispensable : de la recherche d'emploi aux remboursements de la sécu, du permis de conduire à la carte grise, aux déclarations CAF et à celles pour les impôts...

En route vers Internet

En partenariat avec Orange et La Poste, le Conseil départemental de l'Orne a recyclé un ancien minibus, qui a été aménagé et confié à l'association de formation La Boîte aux Lettres. Désormais, le véhicule va faire étape dans les petites communes qui ne disposent pas d'espace numérique. Avec un animateur, un bénévole et du matériel, il va enseigner Internet à tous ceux qui le souhaitent. Michelle Lemaître, la présidente de La Boîte aux Lettres :

Le bus est équipé d'une connexion Internet par satellite. Il peut ainsi stationner, même dans les zones blanches. Il est équipé de plusieurs tablettes et micro-ordinateurs et effectuera des cycles de mission de 12 semaines dans la même commune, à intervalles réguliers. La première étape de ce bus numérique sera sur la commune de Carrouges. Dans les communes qui en disposent, des formations sont également dispensées dans les télécentres du département.

