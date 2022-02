Écretteville-lès-Baons. Seine-Maritime : collision entre une voiture et un camion sur l'A29

Une voiture et un camion se sont percutés, lundi 15 avril 2019 vers 16 heures sur l'autoroute A29, non loin d'Yvetot (Seine-Maritime). La collision s'est produite à Écretteville-lès-Baons en direction d'Amiens. La conductrice de la voiture, âgée de 57 ans, a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Une voie de circulation a été neutralisée pendant 30 minutes le temps de l'intervention des pompiers.