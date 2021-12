Hockey : Luc Chauvel nouvel entraîneur du HCC

Agé de 37 ans, l'ancien joueur professionnel était revenu dans son club formateur en 2005 et gérait jusqu'alors le hockey mineur. Sa nomination témoigne à elle seule de la volonté des dirigeants caennais de poursuivre sur le chemin engagé sous l'ère Pousse. Luc Chauvel, qui se décrit comme "un enfant du club", représente "la continuité sur les valeurs", aux yeux de Jean-Marc Soghomonian.

"On était vraiment en phase avec lui sur les valeurs, pas du tout sur les méthodes et les moyens d'y arriver, insiste le président caennais. On connaît parfaitement le mode de fonctionnement de Luc. On sait qu'il ne posera pas problème." Luc Chauvel, bon communiquant et proche des joueurs, aborde une nouvelle carrière. Il entraînait les U18 caennais cette saison mais ne s'était jamais retrouvé auparavant à la tête de séniors.

Manque d'expérience au haut niveau

"Je n'ai pas l'expérience d'entraîneur en Ligue Magnus ni avec une équipe première, mais je connais bien le championnat et dans lequel on évolue, je me suis aussi formé pendant ces sept saisons passées au sein du Hockey Club de Caen et lors de mon passage dans le staff de l'équipe de France U16. Tous ces ingrédients m'ont permis de passer le pas de la formation vers une équipe professionnelle. Je ne suis pas parachuté de nulle part."

L'ancien capitaine d'Amiens, avec qui il a été champion de France, s'attaque à un défi de taille avec une équipe où seuls cinq joueurs de la saison dernière ont, pour le moment, prolongé leur contrat. "L'idée, c'est que tout le monde puisse prendre un maximum de plaisir dans la difficulté", dit-il. Luc Chauvel aura son frère Brice sous ses ordres, ce dernier venant de s'engager parmi les Drakkars. Plusieurs signatures doivent suivre, notamment celle d'un étranger habitué aux joutes de la Ligue Magnus. "La venue de Luc a impulsé quelque chose et a débloqué certains recrutements", assure Jean-Marc Soghomonian.