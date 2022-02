Audacieux. Nahasdzaan : un opéra navajo audacieux à découvrir à Rouen

Thierry Pécou qui dirige l'ensemble Variances depuis 2009, favorise le croisement des genres et la diffusion des musiques issues d'autres traditions. Suite à la rencontre avec la poétesse Laura Tohé, il crée un opéra original inspiré par la cosmogonie Navajo avec la complicité du chorégraphe Luc Petton. Thierry Pécou nous dévoile les dessous de ce projet original :

Pourquoi avoir souhaité parler de la culture Navajo ?

"Je m'intéresse depuis longtemps aux cultures amérindiennes et le peuple navajo détient un système de croyance très particulier. J'ai eu l'occasion de rencontrer la spécialiste française des navajos Marie-Claude Feltes-Strigler et je lui ai demandé s'il serait possible qu'elle me permette de rentrer en contact avec des représentants de la communauté. Grâce à son intermédiaire en 2017 j'ai visité la réserve Navajo en Arizona et j'ai échangé avec Laura Tohé, une poétesse navajo très renommée. Je lui ai fait part de mon projet d'écrire un opéra navajo et elle a tout de suite adhéré. Je lui ai alors confié l'écriture du livret qui avait pour ambition de retracer la création des mondes navajos. C'est donc une plongée au cœur de la mythologie navajos que nous nous apprêtions à faire ensemble."

Que signifie Nahasdzaan ?

"C'est la Terre nourricière, ou le monde scintillant pour les Navajos. Cet opéra alerte sur la façon dont l'homme maltraite la nature. Les Navajos ont un profond respect pour la nature, un respect que nous, les Occidentaux, avons perdu. Pour évoquer ce lien étroit qui unit ce peuple à la terre, Luc Petton a intégré des animaux vivants au spectacle : deux chouettes, un vautour, un aigle et un loup qui symbolise le coyote, une figure tutélaire pour les Navajos. Les animaux interagissent sur scène avec les deux danseurs de manière à nous rappeler que chez les Indiens, le monde animal n'est pas séparé des humains mais il fait partie d'un tout."

Comment avez-vous mis en musique les textes de Laura ?

"Laura et moi avons défini ensemble les grandes lignes du texte : les quatre chapitres qui définissaient les quatre mondes créés successivement. Chacun devait avoir sa propre couleur, sa propre identité, sa propre esthétique, qu'elle soit musicale ou visuelle. Même si le texte préexiste à la musique, au cours de la composition nous faisions des allers-retours constants du texte à la musique et de la musique au texte. Nous avons conçu cela en étroite collaboration. Le texte bien sûr donne son propre rythme à la partition qui en découle, mais la musique devait être à la fois le fruit de la tradition mais s'en détacher. La ligne mélodique s'inspire des chants navajos et restitue les atmosphères méditatives et chamanique, comme une sorte de réminiscence on entend en fond sonore des chants traditionnels mais les solistes chantent essentiellement de manière lyrique malgré quelques techniques audacieuses faisant référence à la tradition Navajo."

Mardi 23 et jeudi 25 avril 2019 à 20 heures au Théâtre des arts à Rouen. 10 à 32€. operaderouen.fr