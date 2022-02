Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 15 avril

Bélier

Vous êtes à la recherche d'évasion : Archipel entre la modernité et la tradition. Votre esprit est pétillant. Tout vous fascine pour peu qu'il faille entreprendre.

Taureau

Vous êtes perfectionniste toujours à la recherche d'alliages futuristes et d'outils simples et qualitatifs. Votre talent, votre intuition et votre organisation font de vous l'élite incontournable.

Gémeaux

Il y a de l'orage dans l'air ! phénomène éclair ! passions intimes ou relations tendues ? En chef de famille tendez vers un desserrement des contraintes.

Cancer

Inutile de demander pitié pour vos excès en tout genre et particulièrement sur la route. On vous avait prévenu. Les points se dissolvent à la pelle.

Lion

Il vous manque une feuille de route qui pourrait être un fil conducteur dans vos projets. Les freins sont encore nombreux. Il vous manque un point d'équilibre.

Vierge

Quelques nuages sur vos amours. Votre attitude vous dessert. Évitez de jouer les Sultans. Vous vous êtes mis dans une impasse diplomatique. Vous avez jusqu'à ce soit pour trouver une solution pacifique.

Balance

Vous avez un enthousiasme de jeune homme. Vous êtes un précurseur et vous régnez sur un sprint apaisé. En vainqueur vous saurez dire bravo à votre équipage.

Scorpion

Il faut prendre la situation telle qu'elle est, surmonter les divergences et éviter les confrontations. Mars vous cerne de toute part. prudence donc.

Sagittaire

Vous aimeriez parfois vous lancer dans de grands délits. Des vols d'exception à la Arsène Lupin. Ce besoin d'adrénaline sera jugulé plus classiquement d'ici ce soir.

Capricorne

Vous serez révolté, indigné contre cette tendance à légiférer sur tout et constater combien les marges de liberté se restreignent.

Verseau

Vous semblez être fier du résultat de votre travail. Vous vous comportez en prince. Vous vous considérez comme le cœur d'un réacteur voué à toutes les conquêtes.

Poissons

Si vous avez le pouvoir et l'influence, vous aurez à assumer un dossier empoisonnant. Vous qui désiriez passer à la vitesse supérieure. C'est râpé pour aujourd'hui.