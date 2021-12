Cherbourg accueille un nouveau paquebot ce lundi 14 mai. Le Jewel of the Seas est amarré jusqu'à 16h au Quai de France.

Bien connu des amateurs, ce bateau possède un design très particulier, plus de 1.000 cabines, un théâtre, un casino et un golf 18 trous. Il débarque plus de 2.000 passagers sur la Presqu'île.

Et demain, mardi 15 mai, ça continue avec l'escale du Vision of The Seas. Un paquebot de 279 mètres qui transporte plus de 2.400 croisièristes... A voir mardi 15 mai, entre 7h et 15h.