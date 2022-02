Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen cèdent leur couronne

La balance aurait très bien basvuler de l'autre coté, tant la confrontation était serrée. Mais se sont bien les Rouennais qui sont sortis de leur glace la tête basse et avec une grande déception. A égalité dans la série trois manches partout, les Dragons de Rouen (Seine-maritime) ont perdu le match 7 décisif 2-1 et perdent donc leur titre de champion de France au profit des Bruleurs de Loups de Grenoble, mardi 9 avril 2019.

Bien parti, Rouen a fini par céder

Et pourtant, les Jaunes et Noirs ouvraient la marque à la 11e minute de jeu sur un bon décalage de Marc-André Thinel pour Mathieu Brodeur pour le 1-0.

Après un deuxième tiers sans but, ce sont les Grenoblois qui vont parvenir à égaliser dès le début du troisième tiers, en supériorité numérique, à la suite d'une pénalité contre Loïc Lampérier (1-1). Les deux équipes se rendaient coup pour coup et il était bien difficile de prévoir l'issue de ce match mais comme à l'image des six matches précédents, celui-ci s'est joué sur un détail et un but lointain de Damien Fleury qui trompe un Pintaric masqué (2-1).

Les joueurs de Fabrice Lhenry tenteront le tout pour le tout mais le portier grenoblois et ses poteaux remporteront la partie pour offrir un titre aux Bruleurs de Loups, qui l'attendaient depuis dix ans.

Fabrice Lhenry : "On a fait une très bonne entame mais on sort qu'a 1-0 malheureusement. Mais ce que je retiens c'est qu'ils ont marqué en powerplay et ça fait la différence. C'était une série très disputée, c'est triste pour ce groupe qui a fait une saison remarquable, mais on n'est pas récompensé cette année. Les mots sont difficiles a trouver, on est tous déçus, je leur ai dit de retenir l'humilité qu'on a eu toute la saison. A regarder, à supporter ou à regarder à la télé... Ah non il n'y en avait pas c'est vrai... C'était bien pour le hockey français, deux équipes comme ça avec des matches aussi indécis et dans un bon état d'esprit c'est bien pour le hockey français, notre ligue progresse."

Nicolas Ritz : "On a donné un beau spectacle mais à part la déception, il ne reste pas grand chose. Ça se joue a rien du tout, ça aurait pu être nous."

