Rouen. [Hockey sur glace] Dragons de Rouen : "Ne pas laisser Grenoble y croire"

Les Dragons de Rouen ne sont plus qu'à deux pas de (re)devenir champions de France de hockey sur glace, titre glané pour la dernière fois en 2016. Les Rouennais se sont imposés lors des deux premiers matches de la finale des play-offs, ce week-end, contre les Brûleurs de Loup de Grenoble.

"On est encore loin du bonheur"

Les deux équipes se retrouveront lundi 26 et mardi 27 mars 2018 pour les matches 3 et 4. Après être allés s'imposer sur la patinoire grenobloise, les Normands sont dans une position favorable. Néanmoins, le manager Guy Fournier se montre prudent : "on est encore loin du bonheur, car il faut quatre victoires pour être champions. On a fait la moitié du chemin, il reste beaucoup de travail à faire".

Au terme des 44 matches de la saison régulière de Ligue Magnus, Grenoble avait décroché la première place grâce à une victoire lors de l'ultime journée capitale... à Rouen. "Ce sont deux très belles équipes, poursuit Guy Fournier, Grenoble est une équipe de caractère. Après deux revers, ils vont revenir très forts. Il ne faut pas leur donner l'occasion d'y croire et être prêts d'entrée".

"Prendre les matchs les uns après les autres"

Pour Guy Fournier, la victoire se jouera surtout sur l'état d'esprit des joueurs. "Tout le monde, dans le hockey français, est bien préparé, avec 3 ou 4 coachs, des staffs pour la préparation physique, l'analyse vidéo" rappelle le manager des Dragons. Concentration, effort défensif et investissement de chacun des joueurs : ce seront les ingrédients pour, à nouveau, s'imposer.

Si tout se passe bien, les Dragons pourraient être champions dès mardi soir. "On n'y pense pas, il faut prendre les matches les uns après les autres" assure Guy Fournier. Rendez-vous donc à 20h15 sur l'île Lacroix.

