Nostalgie. Les célèbres Contes de la rue Broca mis en scène à Rouen

Dans ce seul-en-scène, Jérémy Chopin donne vie aux Contes de la rue Broca, un classique de la littérature enfantine. Créé il y a quelques mois, le spectacle, victime de son succès, est présenté pour la 4e fois à l'Almendra à Rouen (Seine-Maritime). Jérémy, comédien rouennais, nous en parle :

Pourquoi avoir choisi d'adapter ces contes ?

"Ce sont des histoires que j'écoute depuis que je suis tout petit. J'ai encore en tête la voix de François Morel et de Pierre Gripari qui incarnaient ces contes sur K7. Ce que j'aime particulièrement c'est l'écriture impertinente et drôle de Pierre Gripari qui détourne la forme classique du conte. Le fantastique vient bousculer la vie quotidienne : on peut y rencontrer une sorcière dans un placard à balais ou encore un poisson magique. C'est un imaginaire qui parle beaucoup aux enfants."

Comment Pierre Gripari a-t-il composé ses contes ?

"Si ces contes plaisent autant aux enfants c'est que des enfants ont été impliqués dans le processus de création. Pierre Gripari habitait à l'époque dans la rue Broca à Paris et cite de vrais personnages dans ses contes : en particulier ses petits voisins Nadia et Bachir et Papa Saïd. Ces contes pourraient avoir été écrits par des enfants : dès les premières lignes de ces contes il y a des détails désopilants qui n'ont aucun lien avec l'intrigue qui sont exactement ceux qu'un enfant aurait pu imaginer comme le géant qui porte des chaussettes rouges."

Sur quels critères avez-vous fait votre sélection de contes ?

"J'interprète quatre contes : La Sorcière de la rue Mouffetard, La Paire de chaussure, Le Petit cochon futé ou le géant aux chaussettes rouges et La Sorcière du placard à balais. Ce sont les histoires les plus croustillantes et les plus accessibles. Mais comme les précédentes représentations ont eu beaucoup de succès, tant auprès des parents nostalgiques que des enfants curieux, il y aurait de quoi créer un deuxième spectacle dans lequel je citerai d'autres contes du même album."

Quels sont vos choix de mise en scène ?

"J'interprète sur scène le texte original, même si je remets quelques détails à jour comme les prix en francs. C'est un décor très simple que j'ai choisi, avec des objets du quotidien qui évoquent l'univers de Pierre Gripari. Enfin j'interprète à tour de rôle les différents personnages du conte sans costume particulier. J'ai voulu avoir recours à une vraie économie de moyen pour favoriser l'imaginaire des enfants qui sont trop souvent exposés aux images aujourd'hui."

Dimanche 14 avril 2019 à 15 heures à l'Almendra à Rouen. 5€. Résa nouvelleballe@gmail.com

