Caen. Bonne table : la brasserie Laurent à Saint-Contest

A la brasserie Laurent, située près du Super U de Saint-Contest (Calvados), même les femmes portent la moustache ! L'emblème de la brasserie s'affiche en effet autour du cou de chaque serveur, sous la forme d'un nœud de papillon original... Et il donne le ton : ici on mange sur une bande son jazzy des années 30, dans une décoration aux tons néanmoins modernes... Mention spéciale pour les lustres-bouteilles !

Les incontournables sont là

Dans l'assiette, c'est simple et bon. Ici, les incontournables de la brasserie s'affichent sur la carte : tartare de bœuf, lasagnes (y compris en version végétarienne), salade de chèvre chaud, entrecôte ou même côte de bœuf à partager pour les grands mangeurs. Pour le poisson - du lieu ce jour-là - c'est à l'ardoise que ça se passe. J'opte finalement pour le steak haché à cheval, sauce beurre maître d'hôtel... sans oublier les frites, croustillantes. Face à moi, mon ami choisit un autre classique : cheddar gourmand, steak, salade et tomates fraiches... C'est le burger Laurent, du nom de la maison... et du patron !

Et que ça mousse !

Au dessert, deux stratégies s'opposent. Mon choix se porte sur le café gourmand et ses mignardises (glace vanille, fondant au chocolat, crème caramel et crème brûlée). Pour mon acolyte, adepte de la mousse au chocolat en toute circonstance, pas d'hésitation. Équilibré, compact... Le dessert phare des gourmets le satisfait ! Test réussi !

