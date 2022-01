Cherbourg. Drame des Provinces à Cherbourg : une marche blanche dimanche

Après le drame dans le quartier des Provinces à Cherbourg samedi 30 mars 2019, qui a coûté la vie à trois personnes dont deux enfants, une marche blanche est organisée dimanche 7 avril 2019 à Cherbourg (Manche), portée par l'association des parents d'élèves du collège du quartier.

Une réunion avec les représentants de la mairie a permis d'établir un parcours, qui partira place De Gaulle à 14h avant d'emprunter la rue des tribunaux pour rejoindre la rue Albert Mahieu, la rue François La Vieille, la place Napoléon puis le quai Caligny pour un retour place De Gaulle.

Objectif : rendre hommage aux deux enfants décédés et à la mère, qui a donné son accord pour cette marche, et qui reste au chevet de sa fille, grièvement blessée, et toujours hospitalisée au CHU de Caen.

Écoutez Lydie Le Poitevin de l'association des parents d'élèves du collège des Provinces :

Le départ de cette marche blanche est programmé dimanche à 14h. Des fleurs pourront être déposées et une lettre de la maman pourrait être lue en clôture de la marche.