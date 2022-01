18ème édition. Bande-dessinée : Des Planches et des Vaches fête sa majorité !

Il n'a pas fini de surprendre le lecteur. Les 6 et 7 avril 2019, le festival de bande-dessinée Des Planches et des Vaches anime, une fois de plus, Hérouville Saint-Clair (Caen) le temps d'un week-end. Pour cette 18e édition, l'association ArteFact Prod a convié près de 37 artistes, tous prêts et ravis à l'idée d'échanger et de discuter avec les visiteurs.

Ambiance western

Après les super héros de 2018, place au far west avec Emily, l'héroïne de La Venin, la série de Laurent Astier, président de cette édition du festival. Elle a du caractère, une Winchester et gageons qu'elle entraînera dans son sillage les visiteurs... quitte à ce qu'ils se remplissent les bottes de sable !

Le programme complet et le nom des auteurs est à retrouver sur le site du festival.

Pratique. Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 de 10 h 30 à 18 heures à la Fonderie, Hérouville-Saint-Clair. 2€. Gratuit - 10 ans.