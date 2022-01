Mondeville. Athlétisme : le calvadosien Meftah Swaieh champion du monde du 10 km marche

Le Calvadosien Meftah Swaieh est sur le toit du monde ! Le marcheur de l'USO Mondeville (Calvados) est devenu à 47 ans champion du monde Masters (vétérans) sur sa distance reine du 10 000 m vendredi 29 mars 2019 à Torun (Pologne). Que de chemin parcouru, au sens propre comme au sens figuré, pour l'athlète qui a repris sa carrière sportive en 2016 après six ans de pause ! "J'ai pris la tête directement, j'étais venu pour ramener une médaille sur ma course préférée. J'ai accéléré et ralenti comme je voulais quand je voulais, tout s'est bien passé !"

Également bronze sur 3000m

Trois jours plus tôt, le Mondevillais avait obtenu une médaille de bronze sur 3000 m. Un titre et un bronze mondiaux en trois jours, la plus belle émotion de la carrière de Meftah Swaieh ? Pas vraiment : "En fait, j'avais été encore plus heureux de mes médailles à Daegu il y a deux ans, car c'était mon retour à la compétition après une longue pause. Depuis je suis plus habitué aux médailles !" Après quelques jours de repos, le marcheur loin d'être rassasié reprendra déjà le chemin de la compétition ce vendredi 5 avril pour un tournoi à Prague (République Tchèque). Prochaine grosse échéance pour le Normand : le championnat d'Amérique du Nord et des Caraïbes le 17 juillet.

