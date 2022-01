Caen. Marvin Gaye aurait eu 80 ans ce 2 Avril

Le 1er avril 1984, disparaissait Marvin Gaye. Le chanteur américain, vous le savez sans doute, a été assassiné par son père la veille de son 45ème anniversaire. Il aurait eu 80 ans ce mardi 2 avril 2019. Marvin Gaye interprète de légende grâce notamment à un album mythique What's going on et son titre phare Sexual Healing.

Marvin Gaye est de retour à la une de l'actualité musicale en cette année 2019 avec la sortie fin mars, 35 ans après sa mort d'un album inédit. Surnommé par la presse spécialisée "l'album perdu", cet opus compte 17 titres dont le premier au titre éponyme You're the man.

Zone Libre - La boîte à Musique - 1er Avril Impossible de lire le son.

