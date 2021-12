43 et 47 secondes pour reconstituer les petits cubes utilisés par les collégiens de 6e et de 5e. 1'13" pour les cubes utilisés par les 4e et 3e...

Il faut attendre tous les résultats des autres finales organisées ces-jours-ci dans toute la France. Mais Gacé a toutes les chances d'aller défendre son titre lors des finales nationales disputées les 13 et 20 juin, au Lycée Louis Legrand, à Paris.