Escrime : Delphine Dussaule, l'argent après l'or

Titrée l'année dernière, elle a été battue en finale par sa principale rivale sur la scène nationale, Océane Tahé (12-15). "C'est très rare de réussir un doublé, indique son maître d'arme Jacques Desprès. En finale, ça se joue à rien." Opposée à la sixième du dernier championnat d'Europe, auquel elle participait également, Delphine Dussaule n'a jamais réussi à combler le léger retard concédé en milieu d'assaut.

Elle avait pourtant dominé de la tête et des épaules ses précédents duels : six victoires en six matchs de poule suivies de quatre qualifications faciles lors des matchs à élimination directe. "Elle a réalisé une super compétition, assure Jacques Desprès. Elle m'a surpris tactiquement mais elle a souffert physiquement sur la fin." La tireuse de l'ES Caen termine néanmoins la saison au rang de numéro 1 française cadette.