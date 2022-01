Cherbourg. Manche : les Art'Zimutés dévoilent leur programmation

Le festival les Art'Zimutés a 20 ans en 2019.

Et l'association Musiques en Herbe entend bien marquer le coup avec un groupe de plus par soir sur la scène principale et des propositions plus denses sur les scènes annexes mais aussi un hors les murs pour amener le festival dans le centre-ville.

Au programme notamment, Deluxe, Moha la Squale, Tha Trickaz, La Colonie de Vacances ou encore Macadam Crocodile.

Cirques et théâtre de rue

Le festival propose aussi de découvrir le cirque de La Contrebande sur la place du général de Gaulle, samedi 29 juin à 12h et 17h30 ou encore le théâtre de rue du Trident scène nationale de Cherbourg en Cotentin entre ces deux représentations, et ce gratuitement.

Le passe 1 jour est à 22€ en pré-vente et 25 euros sur place. Le pass 2 jours, uniquement en pré-vente est à 35 euros.

Programmation complète ici

