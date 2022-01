Carentan. Le théâtre s'invite dans les marais de Carentan

Pour la treizième année, le Festival des Marais investit le théâtre de Carentan les marais pour six soirées de rire avec les troupes locales. Maryse Legoff, présidente du festival, rappelle que 250 à 280 personnes sont attendus chaque soir encore cette année 2019.

Maryse Legoff au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Au programme, six pièces pour rire et se détendre en famille ou entre amis avec notamment une pièce de Laurent Baffie, le trublion de Salut Les Terriens sur C8 et sociétaire des Grosse Tête aux côtés de Laurent Ruquier.

La particularité de ce festival, offrir une vitrine incomparable pour les troupes amateurs du département de la Manche. Cette année, les troupes de Carentan, Sainte-Mère-Eglise, Baudre, Lessay, Neuilly la Forêt ou encore du Dézert se produiront sur les planches du théâtre de Carentan.

Pour les amateurs de photo, un concours est à nouveau mis en place avec le soutien du Parc des Marais. Ouvert aux professionnels et aux amateurs, le thème imposé cette année pour concourir est "Patrimoine et Vestige".