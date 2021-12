Shaka Ponk et No One Is Innocent en première partie des Guns n' Roses en France

Shaka Ponk fera la première partie du groupe d'Axl Rose à Paris-Bercy le 5 juin, tandis que No One Is Innocent chauffera le public à Lyon, Strasbourg, Toulouse, Montpellier et Toulon.

Shaka Ponk, coqueluche des festivaliers de toute l'Europe, a su s'imposer auprès du grand public avec son troisième album, The Geeks And The Jerkin' et son tube My Name Is Stain. Si le groupe, qui marie l'électro au rock, a déjà rempli le Zénith de Paris, ce sera la première fois qu'il jouera à Bercy.

Quant au groupe de rock alternatif No One Is Innocent, il assurera la première partie de la tournée française des Guns n' Roses, le 10 juin à Lyon, le 11 à Strasbourg, le 14 à Toulouse, le 18 à Montpellier et le 19 à Toulon.

Outre ces dates, Guns n' Roses sera à l'affiche du Hellfest de Clisson (Loire-Atlantique) le 16 juin, en vedette d'une programmation exceptionnelle regroupant, notamment, Megadeth, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Lynyrd Skynyrd, Machine Head ou encore Turbonegro