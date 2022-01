Caen. A Caen, les premiers habitants de la presqu'île attendus pour 2020

Cette semaine, il y a quelque chose de nouveau en face du port de plaisance de Caen. Une grue de plusieurs dizaines de mètres de haut est apparue entre la bibliothèque Alexis de Tocqueville et le canal. Le chantier du Norway vient de débuter. Fin 2020, lorsque le bâtiment sera livré, il accueillera les premiers habitants du nouveau quartier de la presqu'île.

5 000 euros le m2

La résidence conçue pour être économe en énergie proposera 78 logements, du studio au T5. Prix moyen du mètre carré à la vente : 5 000 euros. Malek Rezgui promoteur du projet, rappelle que le Norway est un immeuble de haut standing : "Dans les appartements, on pourra commander le chauffage, l'éclairage et les stores avec la voix". À peine les travaux commencés, une bonne partie des logements est déjà vendue, il n'en reste plus que huit vacants sur les 53 mis en vente.

Des commerces aussi

Parmi les acheteurs, environ 30 % sont des investisseurs pour de la location. Toujours d'après le promoteur, près d'un tiers des propriétaires seront des familles avec enfants : "L'accueil de ce type de public, c'est une volonté que l'on partage avec la maire." indique Malek Rezgui. Le reste des résidents seront des retraités ou des personnes sur le point de le devenir. En plus de ces accessions privées, 25 logements seront réservés au public défavorisé, avec des habitations à loyer modéré.

1 214 m2 de surface commerciale sont prévus au rez-de-chaussé du bâtiment. Cette première résidence sur la presqu'île en annonce d'autres : "le projet du quartier de la presqu'île est un travail de longue haleine sur plusieurs années voir une décennie" rappelle Nathalie Bourhis adjointe au maire en charge de l'urbanisme.

