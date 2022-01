Caen. A Caen, six mois à deux ans de prison ferme pour quatre gilets jaunes

Quatre gilets jaunes ont été condamnés mercredi 27 mars 2019 à Caen (Calvados) à des peines allant de six mois à deux ans de prison ferme, notamment pour des dégradations et violences commises à l'encontre de gendarmes, le 29 décembre lors d'une manifestation dans l'agglomération caennaise. Huit militaires avaient reçu des incapacités de travail de un à trois jours.

"Trente minutes de caillassage"

Le parquet a dénoncé "une violence extrême", "rarissime" face à des "gendarmes en nombre très réduits" et "pas équipés" qui ont subi "trente minutes de caillassage" le 29 décembre.

Les prévenus ont évoqué "un effet de groupe". Ils ont tous dit regretter leurs gestes. Ils ont affirmé ne pas avoir visé les gendarmes mais seulement leurs véhicules. Plusieurs ont dit avoir été "gazés" par les forces de l'ordre avant de jeter des pierres.

"C'est une participation choisie à un mouvement violent", a estimé de son côté la substitut de la procureur Mathilde Defretin, rappelant la présence de chariots "remplis de cailloux à ras bord".

Boucher, paysagiste, maçon...

L'homme qui écope de la peine la plus lourde est un commis boucher au chômage de 25 ans. Il a été condamné à un an ferme et six mois avec sursis pour cette manifestation. Il écope d'une année supplémentaire pour des faits similaires commis le 8 décembre.

Pour les faits du 29 décembre, un maçon surendetté de 50 ans, père de 5 enfants, déscolarisé en sixième, écope de dix mois ferme et huit avec sursis. Un métalleur de 30 ans, père de trois enfants, sous méthadone après avoir arrêté l'héroïne en décembre, est condamné à six mois ferme et six avec sursis. Enfin, un autoentrepreneur paysagiste de 31 ans, le seul à comparaître libre, a écopé de six mois ferme et six avec sursis. Ces deux derniers étaient libres à l'issue de l'audience.

A LIRE AUSSI.

Jusqu'à deux ans et demi de prison ferme pour quatre Gilets jaunes à Caen

Aide aux migrants: les "sept de Briançon" condamnés par la justice

Ferme du cannabis: révolte des condamnés à l'annonce du délibéré

Alsace: "environ 80 sépultures" d'un cimetière juif profanées à Quatzenheim

Prison ferme suite aux débordements de samedi à Caen