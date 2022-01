Rouen. Après Le Havre, Allo industrie disponible dans la Métropole de Rouen

Près de dix ans après son lancement dans la région havraise, la plateforme Allo industrie est désormais disponible dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). Le lancement a été officialisé mardi 26 mars 2019 à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Rouen métropole.

Prévenir les riverains

Le but d'Allo industrie est notamment de prévenir les habitants en cas d'événements inhabituels dans les usines. "Les entreprises locales avaient besoin d'un dispositif fiable pour communiquer sur un quelconque problème", explique Vincent Laudat, le président de la CCI Rouen métropole.

Avec cette plateforme, n'importe quel habitant de l'agglomération rouennaise, association ou entreprise riveraine peut se renseigner sur les événements inhabituels en cours. Allo industrie est gratuit et dispose d'un site web, d'un numéro vert de téléphone et d'un compte Twitter.

"Les entreprises étaient jusqu'alors débordées par téléphone pour donner des informations, rappelle Gérard Renoux, président de France chimie Normandie. Il faut être le plus transparent possible pour rester une industrie efficace et innovante."

Trois entreprises adhérentes

Pour l'instant, trois industries majeures de l'agglomération rouennaise ont rejoint le dispositif : Rubis terminal, Borealis et Lubrizol. Une dizaine d'entreprises ont également manifesté leur intérêt pour rejoindre Allo industrie. À titre d'exemple, au Havre, 25 entreprises sont actuellement adhérentes et ont émis, en 2018, environ 300 messages sur la plateforme.

ENTREPRISE TEST: Test : incident fictif. Une intervention de maintenance est programmée du 27 au 28 mars sur notre site. Des épisodes de torche ponctuels pourront être observés. https://t.co/wRCJkrBAn6 — Allo Industrie Rouen Métropole (@AlloIndustrieRM) 26 mars 2019

"C'est dans leur intérêt et dans l'intérêt du territoire de communiquer de manière transparente auprès de leur partie prenante", complète Aliona Goncalves, conseillère auprès des entreprises à la CCI Rouen métropole et chargée de piloter la plateforme dans l'agglomération.

Pour être tenu informé : allo-industrie.com/rouen_metropole et le numéro vert 0805 691 282

