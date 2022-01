Boos. Contournement Est de Rouen : les opposants toujours mobilisés

Le contournement Est de Rouen (Seine-Maritime) doit se concrétiser à l'été 2019 avec le vote de la Loi d'orientation des mobilités qui validera le financement de ce projet autoroutier. Les appels d'offres pour la construction de ces 41 kms d'autoroute pourront alors être lancés avec l'objectif du début des travaux en 2022.

Recours au Conseil d'État

Pour autant, les opposants ne comptent pas baisser les bras au regard de ce calendrier qui se précise. Une nouvelle réunion publique est organisée mardi 26 mars 2019 à Boos (salle de la Gribotière), l'une des communes traversées par ce projet. "Nous sommes actuellement au Conseil d'État où nous essayons de faire annuler la déclaration d'utilité publique, considérant que c'est un projet d'intérêt privé", explique Guillaume Grima, membre du collectif Non à l'autoroute A133-A134.

Autre axe de contestation : "mobiliser les populations directement touchées", poursuit-il, en dénonçant un projet qui ne concernera qu'une partie des transporteurs routiers et des automobilistes. "Le péage, on l'estime entre 4 et 5 euros", ajoute Guillaume Grima.

D'autres réunions publiques seront organisées dans les prochaines semaines dans les communes du plateau est de Rouen pour continuer à sensibiliser les habitants sur les conséquences de ce projet autoroutier.

