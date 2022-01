Révélation. [Interview] Jérémy Frérot de ses propres ailes au 106 à Rouen

Sorti le 12 octobre 2018, Matriochka est le premier album en solo de Jérémy Frérot. C'est le fruit de recherches expérimentales menées grâce à des complices de longue date. Jérémy nous en parle :

Quelle voie avez-vous choisie quand le duo Fréro Delavega a pris fin ?

"Lorsque Florian a choisi de mettre fin au duo, j'avais toujours beaucoup de choses à dire et un profond désir d'écrire. J'étais à la recherche de nouvelles sonorités, je voulais une musique plus épurée, plus aérienne et me permettre davantage de libertés au chant. Ce premier album est plus électronique que ce que j'ai pu faire auparavant avec Florian. Dans cet album personnel j'ai voulu faire référence aux musiques nordiques que j'aime comme celles de l'islandais Asgeïr ou du norvégien Bernhoft. Il y a beaucoup de recherches expérimentales sur cet album."

Qui sont vos alliés pour ce nouvel album ?

"Je l'ai conçu avec la complicité de Julien Grenier et de Romain Joutard qui étaient déjà nos complices pour Fréro Delavega, j'ai eu besoin de leur regard et de leur écoute, de leurs conseils et de leur soutien pour donner le jour à ce premier album. Dans l'écriture c'est Laurent Lamarca et Ben Mazué qui m'ont orienté : des complices de longue date également. Si le résultat est bien différents de ce qu'on faisait précédemment les méthodes de travail restent les mêmes si ce n'est que je m'implique d'avantage dans le processus d'écriture."

Quels sont les thèmes qui vous sont chers ?

"Le thème essentiel reste l'humain. À travers ces portraits je propose ma vision de la vie, je veux rappeler que notre discours est toujours différent en fonction de nos interlocuteurs et que chaque relation nous permet de dévoiler une des nombreuses facettes de notre personnalité. Mes proches sont cités bien sûr, en particulier ma femme, mais il y a aussi de nombreux inconnus qui m'ont inspiré et je m'interroge aussi sur la place de l'homme sur notre planète. Ce sont des sujets intimistes bien souvent mais qui parlent à tous."

Pourquoi avoir appelé cet album Matriochka ?

"La poupée russe c'est un moyen de rendre hommage aux origines de mon grand-père. Mais c'est aussi une image pour évoquer les différents niveaux de lectures de l'album qui oscille de thèmes profonds en sujets de prime abord futiles. Cet album est plus réfléchi et plus audacieux que ce que j'ai pu faire précédemment."

Mercredi 3 avril 2019 à 20 heures au 106 à Rouen. 27,80 à 40€. le106.com

