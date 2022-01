Le-Havre. Photo nu de Luc Lemonnier : le maire du Havre dément le harcèlement

L'affaire révélée samedi 16 mars 2019 est pour le moins délicate. Luc Lemonnier, le maire du Havre (Seine-Maritime), a porté plainte en mai 2018 après que des conseillers municipaux ont reçu un courrier anonyme avec une photo de lui nu et l'accusant de mal se comporter avec les femmes.

• Lire aussi. Luc Lemonnier nu sur une photo : le maire du Havre porte plainte



Le corbeau était un couple, dont la femme était présente sur la liste d'Édouard Philippe lors des municipales de 2014. Par voie de presse, celle-ci indique aussi avoir été destinataire de "sextos" et avoir été victime de harcèlement.

"On tente de porter atteinte à son honneur"

Mercredi 20 mars 2019, Luc Lemonnier a publié un communiqué pour démentir ces accusations. " On tente clairement de porter atteinte à son honneur " peut-on lire. " Les échanges de messages auxquels il a pu participer sont intervenus dans le cadre de communications virtuelles exclusives de toute contrainte et entre adultes consentants ". La fin du communiqué est plus menaçante : " Luc Lemonnier entend que son droit à la vie privée et celui de ses porches soient respectés ce à quoi il veillera en usant, le cas échéant, des voies de recours nécessaires ".

Silence total sur cette affaire

Contacté par la rédaction de Tendance Ouest, le cabinet du maire du Havre n'a pour l'heure pas donné suite à notre demande d'interview. Maître Christian Saint-Palais, l'avocat de Luc Lemonnier, et François Gosselin, le procureur du Havre restent aussi pour le moment silencieux.

Le couple de corbeaux a été reçu au tribunal du Havre lundi 18 mars 2019 pour un rappel à la loi. Les plaintes pour diffamation et diffusion de photos sans accord de la personne auraient été classées.

Aucune plainte n'a à ce jour été déposée par l'accusatrice.

A LIRE AUSSI.

La délinquance en baisse au Havre

Macron porte plainte contre un photographe pour "harcèlement"

La politique américaine (et Trump) face au fléau du harcèlement sexuel

Agressions sexuelles: la parole mondiale libérée sur Twitter