Le-Havre. Le Havre : face à la polémique, Luc Lemonnier démissionne

L'affaire faisait grand bruit au Havre (Seine-Maritime) depuis sa révélation dans la presse samedi 16 mars 2019. Les élus de la majorité ont reçu en 2018 un courrier anonyme avec une photo de Luc Lemonnier, le maire, nu et un texte indiquant qu'il se comportait mal avec la gent féminine. Le corbeau était un couple dont la femme était colistière sur la liste d'Édouard Philippe aux municipales de 2014. La femme en question parlait de harcèlement, ce qu'avait démenti formellement Luc Lemonnier dans un communiqué, mercredi 20 mars 2019.

Il veut protéger sa famille

La pression semblait trop forte pour le maire du Havre. Jeudi 21 mars à 19 h 30, via un communiqué, Luc Lemonnier annonce sa démission. "J'ai décidé de présenter ma démission de mes fonctions et mandats à la ville du Havre et à la communauté urbaine. Cette décision, mûrement réfléchie, s'est imposée à moi en raison de la nécessité de protéger ma famille et mes proches. Conformément à la loi, le premier adjoint assurera l'intérim".

C'est donc Jean-Baptiste Gastine qui prend donc provisoirement la tête de la commune.

Il était premier adjoint en charge de la concertation publique, de la qualité de vie, de la prévention et de la sécurité.

