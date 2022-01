Caen. SNCF : un train Cherbourg-Paris va vous prendre une heure de plus ce week-end

Depuis 2017, la SNCF réalise d'importants travaux en gare de Lisieux (Calvados). Ce week-end du 23 et 24 mars, une passerelle sera installée au-dessus des quais pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. Cette installation va fortement perturber le trafic des trains entre Caen et Lisieux.

[TRAVAUX🚧] Ligne Paris-Caen-Cherbourg : les 23 et 24 mars, la circulation entre Caen↔Lisieux sera interrompue. Des cars de substitution seront mis en place.

Des trains spéciaux et des autocars seront disponibles depuis Paris St-Lazare et Val de Reuil à destination de Cherbourg. pic.twitter.com/XSewPJ3510