Sourdeval. Sourdeval : un pâté géant pour Rungis !

Et pourquoi pas un p'tit morceau de pâté ? Dimanche 17 mars 2019, à Rungis (Ile de France) une terrine de plus d'une tonne a été servie à l'heure du petit déjeuner. Trois mètres de long pour presque un mètre de large, quatre parfums : piment d'Espelette, poivre vert, pomme et nature. Ce pâté géant a été conçu par la société Renaud Saveurs à Sourdeval (Manche), pour célébrer les 50 ans du marché parisien qui proposait un banquet gargantuesque pour l'occasion… Bon appétit !