Littérature. Autour de Flaubert : l'école de Rouen  se dévoile lors d'une journée

C'est la première fois que Les amis de Malot et Les amis de Flaubert et Maupassant collaborent. Ensemble, ces deux associations réunissant des spécialistes et des passionnés de littérature ont décidé d'animer une journée d'étude sur le thème de l'École de Rouen (Seine-Maritime) : une école littéraire dont firent partie Flaubert, Maupassant, Malot mais aussi Bouilhet. Yvan Leclerc, président de l'association Les amis de Flaubert et Maupassant, nous annonce le programme :

Qu'appelle-t-on l'École de Rouen ?

"Il s'agit d'écrivains d'origine rouennaise qui rivalisèrent au XIXe avec les auteurs parisiens. C'est une notion qui a été établie par Flaubert lui-même au moment où Mme Bovary fut publiée sous forme d'épisode dans la revue de Paris mais cette appellation a ensuite été reprise par des journalistes comme Charles de Mazade. Elle concerne entre autres Hector Malot, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert et Louis Bouilhet. Ce dernier est aujourd'hui oublié du grand public mais ses pièces étaient jouées à Paris, en particulier Mme de Montarcy, et son succès était tel qu'on affrétait des trains au départ de Rouen pour aller voir la pièce à l'Odéon."

Pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet ?

"C'est Francis Marcouin, président de l'association Les amis d'Hector Malot, qui a proposé cette thématique pour cette journée d'étude car c'est un sujet plutôt ignoré du grand public. Quand on parle d'École de Rouen, on pense en priorité à l'école des peintres or cette école littéraire était très active à la même époque. Il y a un vrai foyer intellectuel à Rouen et il y a une concomitance entre une école scientifique autour de Pouchet, une école picturale autour de Delattre et littéraire autour de Flaubert. C'est un sujet passionnant qui permet de comprendre les rapports qu'il existait entre Rouen et Paris mais qui court également sur deux générations d'écrivains. Flaubert fait partie des aînées, Maupassant lui est l'un des représentants majeurs de la seconde génération."

Sous quel angle abordez-vous l'École de Rouen ?

"Nos journées d'études s'adressent aussi bien aux spécialistes qu'aux curieux. Nous cherchons donc toujours à innover en étudiant des sujets peu étudiés sous des angles originaux. Nos intervenants sont tous des spécialistes membres de l'une ou l'autre des associations organisatrices. Parmi ceux-ci Agnès Thomas Vidal est une descendante d'Hector Malot, elle est l'auteur d'une biographie de son aïeul. Nombreux sont nos intervenants qui ont publié des ouvrages sur ces littérateurs. Pour cette journée nous avons le projet de parler également de Jules Levallois, un critique, dont les mémoires nous fournissent de précieux renseignements sur la façon dont l'École de Rouen fut perçue à son époque. Parmi les sujets abordés nous parlerons aussi de Bouilhet l'ami fidèle de Flaubert, dont l'œuvre est aujourd'hui oubliée."

