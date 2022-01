Coutances. Route de l'Ouest Féminine à Coutances

La Route de l'Ouest Féminine est une course cycliste destinée aux femmes et qui concerne plusieurs catégories. La 1ère manche de la Route de l'Ouest Féminine 2019 se déroule à Coutances. Les autres auront lieu en Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays de La Loire et Centre val de Loire.

Au programme, contre la montre le matin pour les juniors-seniors et courses en circuit l'après-midi pour les minimes-cadettes et juniors-seniors.

Ecoutez Ludovic GIARD, à l'AG Orval Coutances qui organise l'événement, nous présenter cette compétition:

Rendez-vous dimanche 17 mars 2019 au lycée Thomas Pesquet de Coutances dès 9h30. Restauration sur place. Plus d'informations sur agorvalcoutances.info ou Facebook.