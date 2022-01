Rouen. Ces Rouennais lancent un financement pour un projet dans le Caucase

Dans moins de six mois, Antoine Sergent et Marion Bretteville seront dans le Caucase avec pour objectif de se perfectionner dans la musique traditionnelle. Avec leur duo S'adouno, ils comptent observer les conservatoires locaux et collecter les différents répertoires musicaux.

1800 € à collecter

Pour les aider dans leur démarche, ils viennent de lancer un financement participatif avec un objectif de 1800€ à collecter d'ici la fin avril 2019. Cet argent doit permettre de payer les visas, l'essence (puisque les deux jeunes partent de Rouen en voiture) et différents produits.

Sur place, Antoine Sergent et Marion Bretteville comptent se déplacer dans différentes villes, en allant notamment dans des territoires reculés pour finalement "garder cette tradition musicale", explique le duo.

