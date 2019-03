Lady Gaga annonce être enceinte du 6ème ! 

La chanteuse et compositrice a balayé les rumeurs de grossesse la concernant en annonçant travailler sur son sixième album studio, qu'elle a baptisé LG6. "Des rumeurs me disent enceinte? Ouais, je suis enceinte de #LG6", a noté la chanteuse.

Rumors I'm pregnant? Yeah, I'm pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) March 12, 2019

Les rumeurs de grossesse ont démarré lorsque la chanteuse s'est séparée de son fiancé Christian Carino. Les fans ont commencé à spéculer sur une possible relation amoureuse entre leur idole et Bradley Cooper, l'autre vedette du film "A Star Is Born". La performance très intime de "Shallow" du duo lors de la cérémonie des Oscars a continué à alimenter les rumeurs.

"Tout d'abord... les réseaux sociaux, pour être honnête, sont les toilettes d'internet et ce qu'ils font à la culture populaire est abyssal", a lancé Lady Gaga sur le plateau de "Jimmy Kimmel Live", suite à la cérémonie des Oscars. "Les gens ont vu de l'amour, et devinez quoi, c'est ce que nous voulions vous faire voir. C'est une chanson d'amour."

Son dernier album, "Joanne", est paru en 2016. L'année dernière, à la fois SOPHIE et Boys Noize ont laissé entendre qu'ils travaillaient avec Lady Gaga sur son sixième opus studio. Les fans pensent aussi que ce prochain LP pourrait comprendre des collaborations avec Rihanna et le musicien Bloodpop, mais rien n'est confirmé, il se trouve juste que l'interprète de "Poker face" a commencé à les suivre sur Instagram.

