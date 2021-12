Bleus: retour de Kurzawa et Coman pour la Moldavie et l'Islande

Pas de petits nouveaux mais deux revenants: Didier Deschamps a convoqué jeudi le latéral gauche du PSG Layvin Kurzawa et l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman pour les deux premiers matches des Bleus en qualification à l'Euro-2020, contre la Moldavie et l'Islande (22 et 25 mars).