Granville. Manche : 130 000 personnes pour le carnaval de Granville

Le carnaval de Granville (Manche) qui s'est achevé le 5 mars 2019, a attiré 130 000 personnes selon le Comité d'organisation qui situe un pic de fréquentation à 80 000 spectateurs pour la journée de dimanche 3 mars 2019, et de plus en plus de personnes notamment des familles pour la cavalcade des enfants.

Record pour le " Char des Pauvres "

Un nouveau record a été franchi pour le " Char des Pauvres ". Le montant de la collecte s'élève pour cette 145ème édition à 6 780 euros, c'est 800 euros de plus que l'année passée. L'intégralité de la collecte est reversée à l'association " Port d'attache " qui accompagne les migrants sur le pays Granvillais.