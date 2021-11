Granville. Manche : le hangar des chars du carnaval de Granville ouvre ses portes !

Le carnaval de Granville (Manche) approche à grands pas, il se déroulera du vendredi 1er au mardi 5 mars 2019. À l'approche des festivités, les bénévoles qui construisent les chars s'affairent dans une frénésie bonne enfant.

Pour cette 145e édition, 47 chars participeront aux grandes cavalcades, c'est le cas du char Letrouvé, qui existe depuis une bonne dizaine d'années et qui s'inspire à chaque fois de l'actualité locale. Cette année, le thème du projet portuaire de Granville (Manche) est porté par le département qui prévoit un réaménageant des lieux avec casino et cinémas. Antoine Pugeault l'un des bénévoles de ce char :

La Bavière est le thème du char des Poulbots et une satire qui s'inspire à chaque fois de l'actualité locale. Jérémy Ferron :

Pour découvrir ce char et d'autres, vous pourrez profiter des portes ouvertes du hangar de la Parfonterie à Granville (Manche) qui abrite 20 chars, samedi 23 et dimanche 24 février 2019. L'année passée plus de 1000 personnes avaient déambulé autour des chars et des carnavaliers affairés aux finitions.