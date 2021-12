Mort d'Adam Yauch, un des fondateurs du groupe de hip-hop Beastie Boys

"C'est avec une grande tristesse que nous confirmons que le musicien, rappeur, militant et cinéaste Adam +MCA+ Yauch est mort dans sa ville natale de New York City ce matin après un combat de près trois ans contre la cancer", ont indiqué les agents du groupe dans un communiqué.

L'artiste, plus connu sous son nom de scène "MCA", laisse derrière lui son épouse et leur fille. Il souffrait d'une tumeur des glandes salivaires, a précisé le site internet du magazine Rolling Stone.

En 2009, une tournée des Beastie Boys avait dû être reportée en raison du cancer dont souffrait déjà Adam Yauch.

Originaire de Brooklyn, ce dernier avait fondé les Beastie Boys en 1979 avec Mike Diamond, dit "Mike D", et Adam Horowitz, "Ad-Rock".

Le groupe, qui jouait à l'origine du punk, avait progressivement évolué vers le hip-hop avant de s'inscrire parmi les plus grands de ce courant musical à partir des années 1980 grâce aux albums "Licensed to Ill" ou "Paul's Boutique" et à leurs tubes "Sabotage" ou "Intergalactic".

Trente ans après ses débuts à New York, le groupe aux trois Grammys, la récompense la plus prestigieuse de la musique aux Etats-Unis, avait sorti en 2011 son dernier album, "Hot Sauce Committee Part Two".

L'annonce de la mort de MCA suscitait vendredi les réactions émues de célébrités et d'anonymes sur internet. Sur Twitter, le "hashtag" #RIPMCA (repose en paix MCA) faisait partie des mots clés les plus utilisés en milieu de journée.

"C'est une nouvelle tellement triste", a déclaré le chanteur britannique Boy George sur Twitter. MCA fait "partie de l'histoire du hip-hop. Repose en paix".

"Repose en paix MCA. Tu es une légende (...). Lenny", a écrit le chanteur américain Lenny Kravitz.

"Anéanti d'apprendre la mort d'Adam Yauch. C'était un vrai pionnier artistique. Mes pensées et prières vont à sa famille et ses proches", a également écrit le chanteur et acteur Justin Timberlake.

Même hommage d'une légende du rap, Snoop Dogg, sur Twitter: "Repose en paix MCA, tu es une légende et un pionnier".

En France, le cinéaste Mathieu Kassovitz a tweeté: "le hip-hop vient de mourir. Repose en paix Adam".

Yauch était aussi connu pour ses prises de position politique. Ce végétarien militait pour la défense des Tibétains, cause pour laquelle il avait organisé des concerts de soutien, rappelle le site internet spécialisé sur les célébrités TMZ.