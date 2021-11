Le hip-hop à l'honneur dans les Simpson en janvier 2017

La 28ème saison des Simpsons a débuté au mois de septembre 2016. Les scénaristes avaient promis un épisode spécial sur le hip-hop, et celui-ci arrive en janvier 2017. Il s'appellera "The great Phatsby" un jeu de mots avec "The great Gatsby",Gatsby le magnifique en français.

Dans cet épisode sera racontée l’amitié entre M. Burns et le magnat du hip-hop Jay G (toute ressemblance avec Jay-Z n'est pas fortuite). Trois "vrais" rappeurs feront une apparition dans cet épisode, il s'agit de Snoop Dogg, RZA (du Wu-Tang Clan) et Common (qui fait aussi des apparitions au cinéma). Ils devraient eux-mêmes se doubler. L'épisode durera exceptionnellement 1h.

