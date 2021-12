Condé-sur-Sarthe. Condé-sur-Sarthe : quatrième jour de blocage de la prison

Ils n'entendent pas lâcher le morceau. Une centaine de manifestants, personnels pénitentiaires, bloque toujours la prison de Condé-sur-Sarthe, samedi 9 mars 2019. Il s'agit de la dernière prison encore touchée par ce mouvement social, qui fait suite à l'agression de deux surveillants, mardi 5 mars par un détenu radicalisé.

"Nous avons des collègues venus d'Argentan et du Mans et nous attendons au cours du week-end des collègues d'un peu plus loin, Poitiers, Paris, Beauvais", a expliqué ce matin à l'AFP Emmanuel Guimaraes, délégué FO pénitentiaire national qui est sur place.

Une rencontre avec la ministre

L'entrée est bloquée par des canapés, des vieux sommiers et matelas et des feux de palettes. Les parloirs devaient aujourd'hui être annulés.

Vendredi, une intervention des forces de l'ordre a permis de lever brièvement le blocage et d'acheminer de la nourriture dans l'établissement. Une rencontre est prévue lundi entre la direction de l'administration pénitentiaire et les représentants des organisations syndicales, puis jeudi avec la garde des sceaux, Nicole Belloubet.

Avec AFP

