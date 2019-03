Avant les JO 2024, le sport se développe dans l'académie de Rouen

Il faut patienter encore un peu plus de cinq ans avant la tenue des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. En attendant, de premières actions sont mises en place notamment dans les écoles, les collèges et les lycées. Il s'agit d'encourager l'activité physique avec la création de nouvelles sections sportives.

Dynamiser la pratique sportive

C'est le cas d'une centaine d'établissements dans l'académie comme le collège Pasteur à Petit-Couronne (Seine-Maritime). "Ce que l'on recherche, ce sont des projets en continu, en profondeur, qui permettent à l'ensemble de la population scolaire d'être dynamisée par la perspective des Jeux olympiques et paralympiques", explique Thierry Terret, le délégué ministériel aux Jeux olympiques 2024.

Il s'est rendu dans le collège, vendredi 8 mars 2019, pour défendre le développement de la pratique sportive. Thierry Terret met en avant notamment le label Génération 2024, "un levier, une reconnaissance donnée aux établissements scolaires qui développent des politiques ouvertes sur le mouvement sportif".

Des animations au collège

Le collège Pasteur à Petit-Couronne avait notamment organisé plusieurs animations lors de la semaine olympique et paralympique, début février. Dominique Bizard, le principal de l'établissement, souligne l'intérêt de "découvrir l'ensemble de ces sports et le respect qui est une valeur importante".

"Que restera-t-il lorsque l'on refermera les portes du stade de France début septembre 2024", s'interroge enfin Thierry Terret qui pointe la nécessité de "la fabrique de l'héritage, de ce qu'il reste au lendemain d'un grand événement".

