Rouen. Au cœur du salon Emplois en Seine au parc expo à Rouen

Le salon Emplois en Seine se tient jusqu'au vendredi 8 mars 2019 au parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime). Quelque 270 exposants ont fait le déplacement pour ce grand rendez-vous de l'emploi en Normandie. Au total, plus de 4000 offres d'emploi sont proposées dans ce salon.

50 cars affrétés

Il y a donc du monde dans les allées du salon : 10 000 visiteurs sont attendus tout au long des deux jours. Et, pour ceux qui ne peuvent pas faire la route jusqu'à Rouen, des bus sont en place dans toute la région. "Le lieu de la rencontre c'est Rouen puisque c'est la capitale régionale, explique Michel Lefèvre, commissaire du salon. Mais il est important que l'on puisse leur permettre de venir gracieusement sur cet évènement."

Michel Lefèvre Impossible de lire le son.

"On fait aussi venir des entreprises de leur territoire, poursuit Michel Lefèvre. On a la Manche qui est bien représentée avec les communautés d'agglomération. On a le Mont-Saint-Michel, on a Cherbourg." Une cinquantaine de cars sont donc affrétés sur les deux jours du salon par l'organisateur.

Le salon attire, en moyenne, 10 000 visiteurs sur les deux jours. - Amaury Tremblay

Des profils variés

Parmi les visiteurs présents, les profils sont très variés allant du jeune en fin d'études jusqu'au demandeur d'emploi et en passant par les salariés en reconversion professionnelle. "C'est la première fois que je viens à ce salon pour l'emploi et je trouve ça très intéressant", raconte Angelina Devaux, habitante de Sotteville-lès-Rouen et à la recherche d'un poste d'assistante.

Quelques visiteurs du salon Impossible de lire le son.

"J'ai pas mal de refus au niveau de l'âge, 57 ans ça commence à être un peu dur", affirme Régis Acquis, qui réside à Pont-Audemer (Eure). Il espère que ce salon lui ouvre de nouvelles portes et de nouvelles opportunités.

Les visiteurs viennent de toute la Normandie, grâce à des cars affrétés gratuitement. - Amaury Tremblay