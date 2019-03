Journée des droits des femmes : regards croisés au Havre

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine-Estuaire, sous l'égide de la Première présidente de la cour d'appel de Rouen, organise une table ronde vendredi 8 mars 2019 au Havre (Seine-Maritime) à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

La justice et l'entreprise

Il s'agit de proposer des regards croisés entre les femmes de justice et les femmes d'entreprise en mêlant des actrices de la justice civile et commerciale. Interviendront lors de cette table ronde Marie-Christine Leprince, première présidente de la cour d'appel de Rouen, Cristel Betremieux, présidente du tribunal de commerce du Havre, Fabienne Prins, juge consulaire référente médiation, Marie-Paule Muller, juge consulaire référente du dispositif APESA, Patricia Rique-Serezat, bâtonnière du barreau du Havre et Agnès Chanson, présidente du centre de justice amiable du Havre.

Événement ouvert à tous

La table ronde se teindra le vendredi 8 mars 2019 de 9 heures à 11 heures à la CCI Seine-Estuaire (quai Frissard au Havre). L'entrée sera libre est gratuite.