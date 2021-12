Caen. Koh-Lanta : une Caennaise sélectionnée pour l'émission

Koh-Lanta revient ! Le vendredi 15 mars 2019, ce sera l'heure de la "guerre des chefs" dans la célèbre émission de Denis Brogniart de TF1. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, les aventuriers vont avoir la surprise de commencer par la fin, c'est-à-dire l'épreuve mythique des poteaux ! Parmi les 21 naufragés qui seront à plus de 20 000 km de la France, une Caennaise (Calvados) et seule représentante de la Normandie fera partie de l'aventure. Elle s'appelle Carinne et elle a 45 ans.

Ancienne nageuse de l'E.N.Caen

Coiffeuse à Caen, Carrine est aussi très sportive. Selon l'organisation, elle court tout le temps mais elle est aussi une ancienne nageuse de l'Entente Nautique Caennaise (E.N.C), club très fier sur les réseaux sociaux.

Pendant trois mois, elle a lâché son salon, ses enfants et sa maison pour vivre enfin, une histoire sur les îles Fidji qui lui ressemble. Une Caennaise pourrait-elle arriver jusqu'au bout de l'aventure ?