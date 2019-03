Seine-Maritime : une édition hors-norme du festival Les Pluriels

Baptiste Sannier et ses camarades de la licence professionnelle métiers de la culture de l'Université de Rouen (Seine-Maritime) organisent la 22e édition du festival Les Pluriels. L'objectif est de promouvoir le spectacle vivant : danse, théâtre, musique et cirque. Ainsi que ses acteurs émergents et régionaux.

Onze spectacles programmés

Cette année, les étudiants ont choisi le thème "hors-norme" : "C'est une idée collective. Avec ce thème on voulait perturber les habitudes du spectateur". 11 spectacles seront proposés durant ces jours, à destination des étudiants mais aussi des familles. "On avait ciblé notre programmation en direction des étudiants et puis on a voulu étendre."

On retiendra quelque temps forts de ce festival : mercredi 13 mars 2019, la soirée d'ouverture au théâtre des Deux rives avec le Collectif vecteur et son spectacle de danse bacchante(s). Une soirée électro/rap au Spot club le jeudi soir, ou un spectacle de jonglage le vendredi matin par l'artiste Pakman sur le parvis de la Maison de l'Université. "C'est passionnant à organiser", conclu Baptiste Sannier, et on veut bien le croire.

Festival Les Pluriels, du 13 au 16 mars 2019. De 0 à 5 euros. lespluriels.com