Rouen. Hockey sur glace : début des playoffs pour Rouen face à Chamonix

C'est une nouvelle saison qui commence, comme on dit, pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Ils démarrent les playoffs vendredi 1er et samedi 2 mars 2019 pour les deux premiers matchs des quarts de finale à domicile sur l'Ile Lacroix face aux Pionniers de Chamonix à partir de 20 heures.

Retour à zéro

Après une saison régulière de 44 matches terminée à la première place, avec à la clé un record de points (121) et de 41 victoires, les Jaunes et Noirs vont devoir repartir à zéro avec en ligne de mire la possibilité de conserver et d'aller chercher un 16e titre de Champion de France.

Si cette année, les joueurs de Fabrice Lhenry n'ont pas réussi à passer le premier tour de la Coupe de France (élimination face à Dunkerque), ils ont néanmoins réussi à atteindre les 8e de finale de la Champions Hockey League pour une première historique au niveau français.

Mais avant d'aller se qualifier pour les demi-finales de playoffs, les Rouennais devront remporter quatre matches face à Chamonix qui a terminé 8e de la saison régulière.

Un adversaire abordable

Et face à cet adversaire en saison régulière, les Normands se sont imposé lors des quatre rencontres sur le score de 3-0, 0-5, 4-3 en prolongations et 5-1.

Enfin avec un effectif au complet, les Dragons aborderont donc cette série avec comme objectif de remporter les deux premières rencontres à domicile afin de laisser le moins de forces possible pour l'éventuelle suite de la compétition.

Fabrice Lhenry : "C'était mon adversaire idéal pour ce quart, on a fait des bons résultats contre Chamonix, même si c'est compliqué pour organiser des déplacements parce que ce sont les vacances et pour réserver des hôtels… (sourire)"