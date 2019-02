Un nouvel album pour le chanteur Gauvain Sers !

Après le joli succès de son premier album "Pourvu", Gauvain Sers sera de retour dans les bacs le 29 mars avec son successeur, intitulé "Les oubliés". Un disque qui, au vu du single éponyme, sera animé par une plume engagée.

Ce fut l'une des belles révélations de l'année 2017. Avec son premier album "Pourvu", Gauvain Sers s'est affirmé comme le digne successeur de Renaud avec sa gouaille et ses chansons à textes, adoubé par le maître du genre en personne. Classé numéro un des ventes à sa sortie, sans presque aucune promotion, le projet s'est écoulé à plus de 100.000 exemplaires et a permis à Gauvain Sers de se faire un nom. Début 2018, alors qu'il sillonne la France pour chanter "Dans mes poches" ou "Mon rameau", l'artiste de 29 ans reçoit une lettre, une " bouteille à la mer ", qui va le chambouler : " L'instituteur d'un village m'écrivait pour me raconter son histoire. Sa lutte pour la sauvegarde de son école. Sa lutte des classes à lui. Touchante. Bouleversante même. J'ai tout de suite eu envie d'ouvrir mon petit carnet et de retirer le capuchon du stylo posé sur la table. Au delà de son récit personnel, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Je voulais écrire sur ce sujet qui m'interpelle tant : la désertification de nos campagnes ". Ainsi est née la chanson "Les oubliés", écrite de façon prémonitoire avant le mouvement des Gilets jaunes. " C'est beau de voir qu'on est toujours capable de se rassembler, de se serrer les coudes face aux injustices de notre époque " estime le chanteur engagé.

Comme un symbole, le deuxième album de Gauvain Sers s'intitulera donc "Les oubliés". Il paraîtra le 29 mars prochain. "Quoi de plus terrible qu'une école qui ferme ? Qu'un préau silencieux ? Qu'une marelle qui s'efface ?" s'interroge le musicien, touché de près par cette réalité sociale puisqu'il est originaire du petit village de Dun Le Palestel dans la Creuse, dans la fameuse "diagonale du vide". Pour apporter sa pierre à l'édifice, et mettre en lumière ces gens qui se battent pour la survie de leur commune, Gauvain Sers a décidé de lancer une tournée acoustique en partenariat avec des associations. Le chanteur se produira ainsi, pour sa première date, au festival Les Enchanteurs à Tilloy Les Mofflaines (62) qui favorise l'accès à la culture en milieu rural, avant de poser ses valises à Lampaul Plouarzel (29), Mugron (40), Le Blanc (36), à l'école de Ponthoile (80), dont l'histoire du titre "Les oubliés" est inspirée, Chanteix (19) ou Saint-Ambroix (18). Un concert est même prévu chez lui, devant les 1.100 habitants de Dun Le Palestel. D'autres dates devraient rapidement se rajouter.

