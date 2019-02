Opéra : de la magie nouvelle au théâtre de Caen

Trois semaines de création et 12 heures de travail par jour, c'est ce à quoi s'est attelée la compagnie rouennaise 14 : 20 dans le théâtre de Caen (Calvados). Pour la première fois vendredi 1er mars 2019, l'opéra allemand Der Freischütz créé à Berlin en 1821 sera mis en scène sur le territoire français par une compagnie "reconnue nationalement". "On considère que le Freischutz est le premier grand opéra en Allemagne composé par Weber. Il s'agit quasiment d'un conte lyrique", explique Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen.

Dans le noir profond

Éclairé par séquences, c'est un spectacle de près de 2h30 qui attend les passionnés d'opéra, avec une particularité : la magie nouvelle qui s'appuie sur la vidéo, les hologrammes et le noir profond. "L'idée est d'en mettre plein la vue. La magie nouvelle amène à une perte de repères et un monde fantastique. Il y a plein d'hologrammes, de phénomènes d'apparition et de disparition, mais aussi de lévitation. C'est un spectacle extrêmement visuel", poursuit-il.

Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen est fier d'accueillir ce spectacle d'opéra magie nouvelle. - ©delval.philippe

Un vrai pari pour la compagnie qui propose exceptionnellement un format aussi grand : "la grande nouveauté pour les chanteurs, c'est qu'ils doivent eux-mêmes devenir magiciens. Cela a un vrai impact sur leur façon de jouer par rapport à un spectacle lyrique traditionnel".

Un projet de "grande région"

La production réunit un orchestre de 45 musiciens, 25 chœurs et une dizaine de chanteurs, qui témoigne des forces vives du spectacle vivant présentes sur le territoire normand. Le théâtre de Caen et l'Opéra de Rouen (Seine-Maritime) sont coproducteurs, la Compagnie de magie nouvelle 14 : 20 est installée à Rouen, le chœur Accentus poursuit une résidence importante à l'Opéra de Rouen autour de concerts et d'opéras.

Théâtre de Caen, vendredi 1er mars, 20 heures. Dimanche 3 mars, 17 heures.