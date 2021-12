Caen. L'agriculture normande monte à Paris

Depuis trois ans, quand vient la fin du mois de février, la chambre régionale d'agriculture, la région Normandie et les cinq départements qui la composent font route commune vers la Porte de Versailles à Paris. Sous la même bannière, dans le même espace, ils viennent sur le Salon international de l'agriculture (SIA). "Une action commune qui permet de valoriser l'excellence de l'élevage et de la production normande" selon Sophie Gaugain, 1re vice-présidente de la région en charge du développement économique. Une mise en avant qui a un coût, 580 000 euros, en bonne partie pris en charge par la région.

Dans le Hall 3 de l'immense parc des expositions Parisien, installée aux côtés des régions PACA et Grand Est, la Normandie hisse ses couleurs sur un espace de 500 m² au cœur duquel les milliers de visiteurs quotidiens peuvent retrouver trois bars dédiés à la promotion des fleurons normands : les fromages AOP et son célèbre camembert, les coquillages, des huîtres aux bulots en passant par les coquilles Saint-Jacques et enfin le cidre, boisson star de la région. Autour de cette place, des rangées entières d'autres produits made in Normandie mis en valeur par ceux qui les connaissent le mieux. En tout, ce sont une centaine de producteurs qui se succèdent sur les allées bondées du salon pendant une dizaine de jours. L'occasion pour eux "d'expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils le font" indique Daniel Genissel, président de la chambre d'agriculture.

L'excellence Normande ne réside pas seulement dans les produits que cette région peut faire goûter aux visiteurs du 55e SIA. Grâce à la présence de quelque 184 animaux, l'élevage régional est lui aussi à l'honneur dans les allées du salon. Chacun d'entre eux représente l'excellence de la race à laquelle il appartient dont certaines ont d'ailleurs leur berceau en Normandie. C'est le cas du porc de Bayeux, des moutons roussins et Cotentin ou bien sur de la fameuse vache normande. Une excellence qui se confirmera d'ailleurs sur les rings de la capitale avec les nombreuses médailles obtenues par les éleveurs normands.